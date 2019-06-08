Yazın en sevilen meyvelerinden olan çilek, ağızları tatlandırıyor. Aşk hayatında sorun yaşanların da yardımına koşuyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiren bu meyve, karaciğeri de güçlendiriyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Romatizma ağrısını keser.
Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.
Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Diş etlerini korur ve besler.
Romatizma ağrısını keser.
Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.
Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Diş etlerini korur ve besler.
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