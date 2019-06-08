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Mutluluğun rengi kırmızı! cinsel isteksizliği bitiriyor

Mutluluğun rengi kırmızı
Yazın en sevilen meyvelerinden olan , ağızları tatlandırıyor. Aşk hayatında sorun yaşanların da yardımına koşuyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiren bu meyve, karaciğeri de güçlendiriyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Romatizma ağrısını keser.
Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.
Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Diş etlerini korur ve besler.

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