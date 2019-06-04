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İşte ın bilinmeyen faydaları

İçerdiği vitamin ve mineraller ile bağışıklığı güçlendiren , aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. İşte ...

Bal gibi mutluluk

İçerdiği vitamin ve mineraller ile bağışıklığı güçlendiren bal, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Erkeklerde iktidarsızlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Cildi gençleştirir.
Damarları açar.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü hafifletir.
Kolesterolü dengeler.
Uykusuzluğu bitirir.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Karaciğeri temizler.

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