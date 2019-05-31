Endokronolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, çocuklarda obezitenin hızla yaygınlaştığını belirtiyor. Çocukluk çağındaki obezlerin tedavi edilmediğinde yetişkin obezlere neden olacağını belirtenÜlkemizde son dönemde yaşanan hareketsizlik ve dengesiz beslenmenin her yaş grubundan insanlarda kilo problemine neden olduğunu belirtiyor.