Çocuk Endokronolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, çocuklarda obezitenin hızla yaygınlaştığını belirtiyor. Çocukluk çağındaki obezlerin tedavi edilmediğinde yetişkin obezlere neden olacağını belirten Büyükgebiz, şişmanlığın diyabet, hipertansiyon, damar sertliği ve kanser gibi hayati hastalıklara neden olduğunu vurguluyor. Ülkemizde son dönemde yaşanan hareketsizlik ve dengesiz beslenmenin her yaş grubundan insanlarda kilo problemine neden olduğunu belirtiyor.
- Sağlık
- 31.05.2019
- Gazete
Zeytinyağı obezitenin düşmanı! Kilolu bebekler risk taşıyor...
Obezitenin temeli, çocuklukta atılıyor. Kilolu bebekler, risk taşıyor. Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, üç beyazdan uzak durulmasını öneriyor. “Mutfağınızda zeytinyağı olsun” önerisinde bulunuyor.
Çocuk Endokronolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, çocuklarda obezitenin hızla yaygınlaştığını belirtiyor. Çocukluk çağındaki obezlerin tedavi edilmediğinde yetişkin obezlere neden olacağını belirten Büyükgebiz, şişmanlığın diyabet, hipertansiyon, damar sertliği ve kanser gibi hayati hastalıklara neden olduğunu vurguluyor. Ülkemizde son dönemde yaşanan hareketsizlik ve dengesiz beslenmenin her yaş grubundan insanlarda kilo problemine neden olduğunu belirtiyor.
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