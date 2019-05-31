Bugünkü
Takvim

nin düşmanı! Kilolu bebekler risk taşıyor...

nin temeli, çocuklukta atılıyor. Kilolu bebekler, risk taşıyor. Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, üç beyazdan uzak durulmasını öneriyor. “Mutfağınızda olsun” önerisinde bulunuyor.



Çocuk Endokronolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, çocuklarda obezitenin hızla yaygınlaştığını belirtiyor. Çocukluk çağındaki obezlerin tedavi edilmediğinde yetişkin obezlere neden olacağını belirten Büyükgebiz, şişmanlığın diyabet, hipertansiyon, damar sertliği ve kanser gibi hayati hastalıklara neden olduğunu vurguluyor. Ülkemizde son dönemde yaşanan hareketsizlik ve dengesiz beslenmenin her yaş grubundan insanlarda kilo problemine neden olduğunu belirtiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriZeytinyağı obezitenin düşmanı! Kilolu bebekler risk taşıyor...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri