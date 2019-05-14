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  • 14.05.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 16:28

Ünlü doktor 'dan ezber bozan açıklama: Sağlığınız için yiyin

İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan doktor , haftada bir iki kez ya da mumbar yenilmesinin sağlığa olumlu etkileri olduğunu açıkladı.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. , haftada bir - iki kez veya mumbar yenilmesini önerdi. Dr. Dizdar, "Kokoreç ile vücudunuz bir şekilde ağızdan aşılanma yoluyla dışarıdaki uyaranlara olumsuz durumlara karşı kendini koruyabilir hale gelir" dedi.

Dr. Yavuz Dizdar, DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken, son 5 yıldaki okuma ve incelemeleri sonucu kokoreç konusunda 'Bilgi analizi' yaptığını belirterek, şunları söyledi: "İnsan vücudu sindirim sistemi tamamen mikroplar üzerinden çalışıyor. Siz eğer vücudunuzda oluşan bu mikrop eksikliğini kokoreç veya işkembe ile yerine koyamazsanız; sindirim sisteminizin düzelmesini beklemeyin. O bozukluk bütün vücudunuza bundan sonra da genel olarak aksediyor. Dolayısıyla kokoreç, iyi bir şeydir.

Siz bunu haftada iki kere de yiyebilirsiniz. İnanın şifa veya ara öğün niyetine sırf vücudunuzun ihtiyacını giderme adına da yiyebilirsiniz. Kokoreç konusunda erişim açısından bir sıkıntı yok. İçindeki mumbar sizi aşılar. Bu kesinlikle doğrudur. Yani vücudunuz bir şekilde ağızdan aşılanma yoluyla dışarıdaki uyaranlara olumsuz durumlara karşı kendini koruyabilir hale gelir." Eminönü'ndeki kokoreç satışı yapılan iş yerlerindeki bazı ustalar da kokoreçin insan sağlığına yararlı olduğunu söylediler.

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