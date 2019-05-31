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Reflü hastalarına kritik uyarı: ten uzak durun

Uzmanlar reflü hastalarını uyardı: Sol tarafınıza yatmayın. lerden uzak durun. Kilonuza dikkat edin...

Gazlı içecekten uzak durun
Reflü, mide rahatsızlarının en başında geliyor. Reflüsü olan kişi, özellikle yemeklerden sonra mide sı şikayeti nedeniyle göğse kadar gelen bir ağrı yaşıyor. Hatsa kusma isteği gibi durumlarla da karşı karşı- ya kalıyor. Uzmanlar hastalığın belirterini ve uyarılarını şöyle sıralıyor:

BELİRTİLERİ NELERDİR?
Göğüsün şiddetli ağrıması,
Yemek borusunda yanma hissi,
Ağız içine doğru gelen acı bir tat,
Yutkunurken zorlanma,
Sürekli hıçkırma ve geğirme isteği,
Bulantı ve kusma,
Ağız içinde kötü koku. NELER YAPILMALI
Yağlı, karbonhidratlı yiyeceklerden ve lerden uzak durun.
Yemek sonrası uzanma eylemi yerine yarım saatlik bir yürüyüş yapın.
Yatma düzeninde sol yana yatmaktan kaçının. Yapılan araştırmalarda sol tarafa yatmak hastalıkların şikayetlerini artırır.
Yemeklerle beraber ayran ve yoğurt gibi mide asidini yatıştırıcı besinler tüketin...

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