Elektronik sigara kalbi bitiriyor

İnsan hücreleri üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, elektronik sigaralarda kullanılan aromalar; kan damarını kaplayan hücrelere ve kalp sağlığına zarar veriyor. Araştırmacılar, hücrelerin sigara aromalarına nasıl tepki vereceğini görmek için yaptıkları uygulamada; tarçın aromasının hücreye zararları bakımından en etkili aroma olduğunu tespit etti...