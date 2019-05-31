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kalbi bitiriyor

Elektronik sigara kalbi bitiriyor
İnsan hücreleri üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, elektronik sigaralarda kullanılan aromalar; kan damarını kaplayan hücrelere ve kalp sağlığına zarar veriyor. Araştırmacılar, hücrelerin sigara aromalarına nasıl tepki vereceğini görmek için yaptıkları uygulamada; tarçın aromasının hücreye zararları bakımından en etkili aroma olduğunu tespit etti...

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