Çağın vebası obezite, önlenemeyen bir hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü, hızla yayılan şişmanlığın sağlığa olan tehdidine dikkat çekiyor. Peki, yediden yetmişe herkeste görülebilen obezitenin altında hangi nedenler yatıyor? Araştırmalar, yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın obeziteye neden olduğunu gösteriyor. Eskiden yetişkinlerde görülen obeziteye, artık küçük çocuklarda ve ergenlerde de sık rastlanıyor. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. F. Başak Namdar Çelikkan, obezitenin temellerinin çocukluktan itibaren atıldığını söylüyor. Çocukluk çağı obezitesinin artık çocukları da tehdit ettiğini belirten Uzm. Dr. F. Çelikkan, kilonun hem beden yapısını hem de ruh sağlığını bozduğunu belirtiyor. Paketli, trans yağ içeren bisküvi, cips, kek ve tatlı gibi kalorili ve bol yağlı besinler zamanla kilo aldırıyor. Bu kiloların önlenemeyen hızla artması ve vücutta birikmesi obeziteyi beraberinde getiriyor.
- Sağlık
- 30.05.2019
- Gazete
Obezite çocukların sağlığını tehdit ediyor! Kahvaltı yapın obez olmayın
Fazla kilo, çocukların da sağlığını tehdit ediyor. Yeni neslin çok sevdiği hamburger ve pizza, obezite riskini artırıyor. Ev yemeklerinin daha faydalı olduğunu belirten uzmanlar, ”Mutlaka ayran için” diyor.
Çağın vebası obezite, önlenemeyen bir hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü, hızla yayılan şişmanlığın sağlığa olan tehdidine dikkat çekiyor. Peki, yediden yetmişe herkeste görülebilen obezitenin altında hangi nedenler yatıyor? Araştırmalar, yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın obeziteye neden olduğunu gösteriyor. Eskiden yetişkinlerde görülen obeziteye, artık küçük çocuklarda ve ergenlerde de sık rastlanıyor. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. F. Başak Namdar Çelikkan, obezitenin temellerinin çocukluktan itibaren atıldığını söylüyor. Çocukluk çağı obezitesinin artık çocukları da tehdit ettiğini belirten Uzm. Dr. F. Çelikkan, kilonun hem beden yapısını hem de ruh sağlığını bozduğunu belirtiyor. Paketli, trans yağ içeren bisküvi, cips, kek ve tatlı gibi kalorili ve bol yağlı besinler zamanla kilo aldırıyor. Bu kiloların önlenemeyen hızla artması ve vücutta birikmesi obeziteyi beraberinde getiriyor.
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