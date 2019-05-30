vebası obezite, önlenemeyen bir hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü, hızla yayılan şişmanlığın sağlığa olan tehdidine dikkat çekiyor. Peki, yediden yetmişe herkeste görülebilenaltında hangi nedenler yatıyor? Araştırmalar, yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın obeziteye neden olduğunu gösteriyor. Eskiden yetişkinlerde görülen obeziteye, artık küçük çocuklarda ve ergenlerde de sık rastlanıyor. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. F. Başak Namdar Çelikkan, obezitenin temellerinin çocukluktan itibaren atıldığını söylüyor. Çocukluk çağı obezitesinin artık çocukları da tehdit ettiğini belirten Uzm. Dr. F. Çelikkan, kilonun hem beden yapısını hem de ruh sağlığını bozduğunu belirtiyor. Paketli, trans yağ içeren bisküvi, cips, kek ve tatlı gibi kalorili ve bol yağlı besinler zamanla kilo aldırıyor. Bu kiloların önlenemeyen hızla artması ve vücutta birikmesi obeziteyi beraberinde getiriyor.