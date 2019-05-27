Katarakt 40 yaşını bekler

Toplumda göze perde inmesi olarak da bilinen katarakt, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Genellikle yaşlanmayla birlikte görülen bu hastalık sadece orta ve ileri yaşta değil, genç yaşta ve hatta bebeklerde de görülebiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, katarakt hakkında bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor...
BEBEKLERDE DE GÖRÜLÜR
Katarakt, gözde saydam olan merceğin çeşitli nedenlerden dolayı saydamlığını kaybederek buna bağlı görmenin azalması ile oluşuyor. Büyük bir kısmı yaşa bağlı olarak ortaya çıkıyor. Travma, bazı sistemik hastalıklar, üveit gibi göz rahatsızlıkları ve steroid gibi bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak da katarakt gözlemlenebiliyor. Genellikle orta ve ileri yaş hastalığı olan katarakt, 40'lı yaşlardan sonra sık görülüyor. 50'li yaşlarda ameliyat yapılacak seviyeye ulaşıyor. Fakat annenin hamilelik sürecinde geçirdiği hastalıklara veya kullandığı ilaçlara bağlı olarak bebekte de katarakt oluşabiliyor. Sürekli sıcakta ve güneşte kalan kişilerde 24-25 yaşlarında katarak gelişebiliyor. İlaçla iyileşmeyen katarakt yalnızca ameliyatla tedavi edilebiliyor. Tanının konmasının ardından ameliyat için beklememek gerekiyor.
TEK YOL AMELİYAT...
Kataraktın olgunlaşıp sertleşmesi, ameliyatların diğerlerine oranla daha zor, iyileşme süreleri ise daha geç olabiliyor. Ameliyat sonrası görme gücü çok hızlı geri kazanılıyor ve ameliyat özel mercekler kullanılarak dikişsiz olarak yapılıyor. Hasta çok kısa bir sürede narkoz almadan sadece gözü uyuşturan damlalarla ameliyat olup evine gidebiliyor ve birkaç gün içinde yavaş yavaş günlük yaşantısına geri dönebiliyor.
TEKRARLAMAZ
Ameliyat, göz bebeğini uyuşturup büyüttükten sonra yaklaşık 15-20 dakika içerisinde tamamlanıyor. Ameliyattan sonra hastanın normal görüşe kavuşması 7-15 gün sürüyor. Doğru zamanda gelip ameliyat olmuş bir hasta 1-2 günde bile iyileşebiliyor. Bir kez katarakt ameliyatı olduktan sonra bu hastalık tekrarlamıyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Şekilsiz ve bulanık görme
Görmede azalma
Işığa karşı hassasiyet (özellikle arka kutup kataraktlarında)
Çift görme
Renklerin zor veya soluk algılanması
Akşamları görmede zorluk yaşanması
Kontakt lens veya gözlük numaralarının sıkça değişmesi
Derinlik hissinin kaybı
MUCİZE BESİNLER
MUZ: Sarı ve turuncu meyve ve sebzeler, gözleri besler. Muz, kataraktla savaşır. Göz sağlığını iyileştirir.
ISPANAK: Görme kabiliyetini yükseltir.
SARIMSAK: Katarakt hastalığının gelişimini yavaşlatır.
ZENCEFİL-LİMON: Antioksidan etkisiyle katarakta karşı korur.
BADEM: Görme problemlerinin geleneksel ilacıdır. Katarakt gelişimini yavaşlatır.
SAĞLIKLI GÖZLERİN ŞİFRESİ-3 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
BEBEKLERDE DE GÖRÜLÜR
Katarakt, gözde saydam olan merceğin çeşitli nedenlerden dolayı saydamlığını kaybederek buna bağlı görmenin azalması ile oluşuyor. Büyük bir kısmı yaşa bağlı olarak ortaya çıkıyor. Travma, bazı sistemik hastalıklar, üveit gibi göz rahatsızlıkları ve steroid gibi bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak da katarakt gözlemlenebiliyor. Genellikle orta ve ileri yaş hastalığı olan katarakt, 40'lı yaşlardan sonra sık görülüyor. 50'li yaşlarda ameliyat yapılacak seviyeye ulaşıyor. Fakat annenin hamilelik sürecinde geçirdiği hastalıklara veya kullandığı ilaçlara bağlı olarak bebekte de katarakt oluşabiliyor. Sürekli sıcakta ve güneşte kalan kişilerde 24-25 yaşlarında katarak gelişebiliyor. İlaçla iyileşmeyen katarakt yalnızca ameliyatla tedavi edilebiliyor. Tanının konmasının ardından ameliyat için beklememek gerekiyor.
TEK YOL AMELİYAT...
Kataraktın olgunlaşıp sertleşmesi, ameliyatların diğerlerine oranla daha zor, iyileşme süreleri ise daha geç olabiliyor. Ameliyat sonrası görme gücü çok hızlı geri kazanılıyor ve ameliyat özel mercekler kullanılarak dikişsiz olarak yapılıyor. Hasta çok kısa bir sürede narkoz almadan sadece gözü uyuşturan damlalarla ameliyat olup evine gidebiliyor ve birkaç gün içinde yavaş yavaş günlük yaşantısına geri dönebiliyor.
TEKRARLAMAZ
Ameliyat, göz bebeğini uyuşturup büyüttükten sonra yaklaşık 15-20 dakika içerisinde tamamlanıyor. Ameliyattan sonra hastanın normal görüşe kavuşması 7-15 gün sürüyor. Doğru zamanda gelip ameliyat olmuş bir hasta 1-2 günde bile iyileşebiliyor. Bir kez katarakt ameliyatı olduktan sonra bu hastalık tekrarlamıyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Şekilsiz ve bulanık görme
Görmede azalma
Işığa karşı hassasiyet (özellikle arka kutup kataraktlarında)
Çift görme
Renklerin zor veya soluk algılanması
Akşamları görmede zorluk yaşanması
Kontakt lens veya gözlük numaralarının sıkça değişmesi
Derinlik hissinin kaybı
MUCİZE BESİNLER
MUZ: Sarı ve turuncu meyve ve sebzeler, gözleri besler. Muz, kataraktla savaşır. Göz sağlığını iyileştirir.
ISPANAK: Görme kabiliyetini yükseltir.
SARIMSAK: Katarakt hastalığının gelişimini yavaşlatır.
ZENCEFİL-LİMON: Antioksidan etkisiyle katarakta karşı korur.
BADEM: Görme problemlerinin geleneksel ilacıdır. Katarakt gelişimini yavaşlatır.
SAĞLIKLI GÖZLERİN ŞİFRESİ-3 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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