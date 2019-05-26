Uzmanlar açıkladı! Sabah uyanır uyanmaz ceviz suyu içerseniz... (Ceviz suyunun faydaları neler?)
Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek faydalı. Bir bardak suyun içine iki ayıklanmış tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu içebilirsiniz. İşte kilo vermeden kolesterol dengelemeye ceviz suyunun faydaları…
26.05.2019 23:34
- Son Güncelleme: 26.05.2019 23:38
Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir.
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