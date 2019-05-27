Kansere karşı 34 gıda! Hangi besinler kanseri önlüyor? Kansere adeta savaş açıyorlar
Kanserden korunmada doğru ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan uzmanlar, bazı besinlere sofralarda daha fazla yer vermek, bazılarını ise tüketmemek gerektiğini söylüyor. Peki hangi besinler kanserden korunmada olumlu etki yapıyor, kansere yakalanmamak için hangi gıdalardan uzak durmak gerekiyor? İşte kanserden koruyan besinler.
27.05.2019 00:51
- Son Güncelleme: 27.05.2019 01:51
NAR: Son çalışmalar, narın kanserojen madde verilen farelerin genlerinde yüzde 30 civarında düzelme sağladığını gösteriyor. İçerdiği bazı maddeler sayesinde kolesterol ve şekeri dengeleyen nar, kalp sağlığını da koruyor. Bu nedenle günde 1 bardak taze sıkılmış nar suyu içilmeli ya da 2-3 tane nar yemeli.
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