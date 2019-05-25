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formunun sırrını verdi:

Dünyaca ünlü oyuncu , formda kalma sırrını verdi. 37 yaşındaki yıldız isim; sebze, meyve, ekmek, makarna, pirinç ve yediğini söyledi.

Kalbine yağ çek

Doktorların sağlıklı bir hayat için mutlaka tüketilmesini önerdiği zeytinyağı, şifa dağıtıyor. İçeriğindeki faydalı vitamin ve mineraller ile doğal bir ilaç olan bu yağ, bağırsak ve mideyi temizleyerek sindirimi kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Düzenli tüketimi kalp krizi riskini yüzde 82 oranında azaltır.
Karaciğeri korur.
Kan damarlarını besler.
Mide ülserinden korur.
Beyni güçlendirir.
Kolon, prostat, göğüs, rahim ve deri kanserine karşı koruma sağlar.
Saçları besler.
Varisleri tedavi eder.
Kırışıklıkları azaltır.

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