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Şeker kemikleri eritir

Genetik mirasın yanında, bazı hastalıklar da kemik sağlığını bozuyor. Hastane Derindere Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sidar Öztürk, kemik sağlığını olumsuz etkileyen hastalıkları sıralıyor...

Şeker kemikleri eritir
Genetik mirasın yanında, bazı hastalıklar da kemik sağlığını bozuyor. Hastane Derindere Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sidar Öztürk, kemik sağlığını olumsuz etkileyen hastalıkları sıralıyor:

OSTEOPOROZ: Kemiklerin tehlikeli biçimde zayıflamasına neden olur. Kalça, omurga ve bilekte kırık riskini artırır. Bu nedenle düzenli olarak kemik yoğunluğunu tespit etmek gerekir.

TİP 1 DİYABET: Vücudun insülin salgılamadığı bu hastalık, kemikleri zayıflatır. Yeterli insülin olmadan kemikler büyümez.

ROMATOİD ARTRİT: Bağışıklık sistemini hedef alır. El ve ayaklardaki eklemleri etkiler. Kemikleri zayıflatır.

HİPERTİROİDİ: Bu hastalıkta tiroit bezi, vücudun enerji kullanmasına yardımcı olan hormonları hızla tüketir. Bu da kemik kaybını hızlandırır.

SİGARA İÇMEK: Tütün kan dolaşımını bozar. Kemikleri olumsuz yönde etkileyerek zayıflamaya neden olur.

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