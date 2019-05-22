Şeker kemikleri eritir

Genetik mirasın yanında, bazı hastalıklar da kemik sağlığını bozuyor. Hastane Derindere Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sidar Öztürk, kemik sağlığını olumsuz etkileyen hastalıkları sıralıyor:
OSTEOPOROZ: Kemiklerin tehlikeli biçimde zayıflamasına neden olur. Kalça, omurga ve bilekte kırık riskini artırır. Bu nedenle düzenli olarak kemik yoğunluğunu tespit etmek gerekir.
TİP 1 DİYABET: Vücudun insülin salgılamadığı bu hastalık, kemikleri zayıflatır. Yeterli insülin olmadan kemikler büyümez.
ROMATOİD ARTRİT: Bağışıklık sistemini hedef alır. El ve ayaklardaki eklemleri etkiler. Kemikleri zayıflatır.
HİPERTİROİDİ: Bu hastalıkta tiroit bezi, vücudun enerji kullanmasına yardımcı olan hormonları hızla tüketir. Bu da kemik kaybını hızlandırır.
SİGARA İÇMEK: Tütün kan dolaşımını bozar. Kemikleri olumsuz yönde etkileyerek zayıflamaya neden olur.
OSTEOPOROZ: Kemiklerin tehlikeli biçimde zayıflamasına neden olur. Kalça, omurga ve bilekte kırık riskini artırır. Bu nedenle düzenli olarak kemik yoğunluğunu tespit etmek gerekir.
TİP 1 DİYABET: Vücudun insülin salgılamadığı bu hastalık, kemikleri zayıflatır. Yeterli insülin olmadan kemikler büyümez.
ROMATOİD ARTRİT: Bağışıklık sistemini hedef alır. El ve ayaklardaki eklemleri etkiler. Kemikleri zayıflatır.
HİPERTİROİDİ: Bu hastalıkta tiroit bezi, vücudun enerji kullanmasına yardımcı olan hormonları hızla tüketir. Bu da kemik kaybını hızlandırır.
SİGARA İÇMEK: Tütün kan dolaşımını bozar. Kemikleri olumsuz yönde etkileyerek zayıflamaya neden olur.
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