Zeytinyağı mucizesi

Akdeniz mutfağının olmazsa olmazı zeytinyağı, şifa dağıtıyor. A, C, E vitaminler ve kalsiyum, fosfor, kükürt ve magnezyum mineralleri içeren zeytinyağı, besleyici etkisiyle dikkat çekiyor. Kalp ve damar sağlığını koruyan bu mucize yağın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Cildin yaşlanmasını geciktirir.
Tansiyonu düşürür. Kan şekerini dengeler.
Saç dökülmesini engeller.
Bağışıklığı güçlendirir.
Meme ve kolon kanserine karşı korur.
Kolesterolü düşürür.
Karaciğeri güçlendirir.
Alzheimer hastalığına karşı korur.
Kemikleri korur.
Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, zeytinyağı ile formda ve sağlıklı kaldığını açıkladı.
Cildin yaşlanmasını geciktirir.
Tansiyonu düşürür. Kan şekerini dengeler.
Saç dökülmesini engeller.
Bağışıklığı güçlendirir.
Meme ve kolon kanserine karşı korur.
Kolesterolü düşürür.
Karaciğeri güçlendirir.
Alzheimer hastalığına karşı korur.
Kemikleri korur.
Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, zeytinyağı ile formda ve sağlıklı kaldığını açıkladı.
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