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, sağlıklı bir ömür için Türk sını önerdi! İşte

Dünyaca ünlü Türk doktor , sağlıklı bir ömür için Türk sını önerdi: Zeytinimiz beyni besler. Keçi sütünden yapılan peynirler kilo aldırmaz. Bal kaymak ikilisi günlük ihtiyacınızı karşılar...

Amerika'da yaşayan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla tıp dünyasına adını altın harflerle yazdıran Mehmet Öz (58), Türk kahvaltısına övgüler dizdi. Öz, önceki gün sosyal medya hesabında paylaştığı videoda; zengin soframızın vücuda sağladığı faydalardan bahsetti... Sağlıklı ve güçlü bir beden için şunları söyledi:

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