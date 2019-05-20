Amerika'da yaşayan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla tıp dünyasına adını altın harflerle yazdıran Mehmet Öz (58), Türk kahvaltısına övgüler dizdi. Öz, önceki gün sosyal medya hesabında paylaştığı videoda; zengin soframızın vücuda sağladığı faydalardan bahsetti... Sağlıklı ve güçlü bir beden için şunları söyledi:
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