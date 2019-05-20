Günümüzde birçok insan, sabah uyandığında kendini yorgun hissetmekten ve dikkatini toplayamamaktan yakınıyor. Bu şikayetlerin nedenini B12 vitamini eksikliği oluşturuyor. Vücut için yaşamsal öneme sahip bu vitaminin eksikliği, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, vücut tarafından üretilmeyen B12'nin enerji üretimi, sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarını koruma gibi görevleri olduğunu belirtiyor. Bu vitaminin eksikliği ise baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı, yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, kalp çarpıntısı ve hafıza zayıflığına yol açıyor. B12 eksikliği vitamin hapı veya dilaltı tabletleriyle tedavi ediliyor. Şu besinler de B12 vitamini eksikliğini iyileştiriyor:

SEBZELER: Mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye, taze fasulye, maydanoz.

DENIZ ÜRÜNLERI: İstiridye, midye, ton balığı, uskumru, somon, sardalye.

ET VE SÜT ÜRÜNLERI: Kırmızı et, süt, yoğurt, yumurta, karaciğer ve dalak gibi sakatatlar.