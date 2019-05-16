Bugünkü
Takvim

Biberle gözler keskin

Biberle gözler keskin
Vücudun en önemli organlarından biri olan göz de, yaşlanmadan olumsuz etkileniyor. Özellikle sarı nokta ve katarakt hastalığı, 50'li yaşlardan sonra daha sık ortaya çıkıyor. Keskin gözlere sahip olmanın yolu ise doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Kırmızı, yeşil ve turuncu besinler, gözleri hastalıklardan koruyor. Uzmanlar, keskin gözler için şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:

KIRMIZI VE YEŞİLBİBER: İçerdiği C vitamini ile göz damarlarını besler. Katarakta karşı korur.
ISPANAK: Gözleri besler, retinayı güçlendirir.
BALIK: Retinayı güçlendirir. Katarakttan korur.
BADEM VE FINDIK: İçerdiği E vitamini ile badem ve fındık, sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBiberle gözler keskin
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri