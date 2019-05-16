Biberle gözler keskin

Vücudun en önemli organlarından biri olan göz de, yaşlanmadan olumsuz etkileniyor. Özellikle sarı nokta ve katarakt hastalığı, 50'li yaşlardan sonra daha sık ortaya çıkıyor. Keskin gözlere sahip olmanın yolu ise doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Kırmızı, yeşil ve turuncu besinler, gözleri hastalıklardan koruyor. Uzmanlar, keskin gözler için şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:



KIRMIZI VE YEŞİLBİBER: İçerdiği C vitamini ile göz damarlarını besler. Katarakta karşı korur.

ISPANAK: Gözleri besler, retinayı güçlendirir.

BALIK: Retinayı güçlendirir. Katarakttan korur.

BADEM VE FINDIK: İçerdiği E vitamini ile badem ve fındık, sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlar.