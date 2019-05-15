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Prostata umut

Prostata umut
Erkeklerin korkulu rüyası prostat, hayatı kabusa çeviriyor. Ameri Derneği, her yıl milyonlarca erkeği tehdit eden bu sağlık sorunuyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Araştırmalara göre 65 yaşın üzerinde olmak kansere yakalanma riskini artırıyor. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken bilim adamları, kiloda olmayı, egzersiz yapmayı ve bol miktarda meyve ve sebze yemeyi öneriyor. Erken yakalandığında tedavi edilebilen prostat kanserinden koruyan besinleri sıralıyor: HEM lezzetli hem de sağlık deposu olan dut, günde bir avuç tüketildiğinde hastalıklardan koruyor. Dyt. Vildan Çelik, dutun faydaları hakkında şu bilgileri veriyor...

Kan şekerini ve kolesterolü düşürür.
Lifli içeriği ile sindirimi hızlandırır.
Kan basıncını düşürür. Kalbi korur.
Antioksidan etkisiyle kanserle savaşır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Özellikle karadut, kansızlığı bitirir.
Kemik ve dişleri güçlendirir.

DOMATES: İçerdiği likopen sayesinde prostat kanserinden korur.
KAHVE: Günde bir bardak kahve içmek, kanserli hücreleri küçültür.
MEYVELER: Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen, kanserden korur.
BROKOLİ: ve karnabahar, prostatı korur.
SOĞAN VE SARIMSAK: Düzenli oranda tüketmesi, prostat sağlığını korur.
NARENCİYE: Portakal, limon ve greyfurt içerisinde bolca C vitamini barındırır. Prostat bezinin korunmasına yardımcı olur.



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