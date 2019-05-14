Pancar ye anne ol

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yardımına, 'tüp bebek tedavisi' koşuyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, diğer tedavi yöntemlerinden daha masraflı olan tüp bebek tedavisinde sağlıklı ve doğru beslenmenin önemime dikkat çekiyor. Tüp bebek tedavisinde anne adayının beslenme şartlarının bebeğin tutunabilmesini doğrudan etkilediğini belirtiyor. "Bu konuda yapılan araştırmalar, sağlıklı beslenmenin daha kaliteli sperm ve yumurta üretimine, hamile kalmak için sağlıklı bir ortam oluşturduğunu göstermektedir" diyor. Anne adaylarına şu besinleri tüketmelerini öneriyor:
SU: En temel, en sağlıklı besin kaynağıdır. Gebelikte bebeğin rahme tutunması kolaylaştırır.
ZEYTİNYAĞI: Tüp bebek tedavisinde Omega- 3 bakımından zengin avokado, zeytinyağı, kuruyemiş ve balık tüketilmesi önerilir.
DEREOTU: İncir, dut, balkabağı, dereotu, çilek, havuç ve yeşil yapraklı sebzeler tüp bebek tedavisini destekler.
CEVİZ: Fasulye, süt, kabak çekirdeği, ayçiçeği, ceviz, badem ve yumurta yemek, başarı şansını artırır.
ISPANAK: Kalsiyum, vücudun hormon dengesini sağlar. Ayçiçeği, badem, yumurta tüketilmelidir.
PANCAR: Vücudun enerji kaynağı olan karbonhidrat, bebeğin rahme tutunmasını sağlar. Yulaf, arpa, buğday gibi tahılların, mercimek, nohut, muz, elma ve pancar zengin karbonhidrat kaynağıdır.
SU: En temel, en sağlıklı besin kaynağıdır. Gebelikte bebeğin rahme tutunması kolaylaştırır.
ZEYTİNYAĞI: Tüp bebek tedavisinde Omega- 3 bakımından zengin avokado, zeytinyağı, kuruyemiş ve balık tüketilmesi önerilir.
DEREOTU: İncir, dut, balkabağı, dereotu, çilek, havuç ve yeşil yapraklı sebzeler tüp bebek tedavisini destekler.
CEVİZ: Fasulye, süt, kabak çekirdeği, ayçiçeği, ceviz, badem ve yumurta yemek, başarı şansını artırır.
ISPANAK: Kalsiyum, vücudun hormon dengesini sağlar. Ayçiçeği, badem, yumurta tüketilmelidir.
PANCAR: Vücudun enerji kaynağı olan karbonhidrat, bebeğin rahme tutunmasını sağlar. Yulaf, arpa, buğday gibi tahılların, mercimek, nohut, muz, elma ve pancar zengin karbonhidrat kaynağıdır.
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