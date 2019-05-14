Diyabetin şifası yeşillikte! Bu besinler diyabeti iyileştiriyor...

Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, ihmale gelmiyor. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın neden olduğu bu hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor. Pankreası bitiren, zamanla körlüğe hatta ölüme neden olan diyabetin doğru bir şekilde tedavi edilmesi hayat kurtarıyor. Medikal medyum Anthony William, diyabet hastalığıyla ilgili ezberleri bozuyor. "Diyabet; çok şeker yemekten değil, yanlış besinleri tüketmekten kaynaklıdır" diyen William, şu bilgileri paylaşıyor:







YALNIZCA SEBZE...

Glikoz, vücudun temel yakıtıdır. Hücrelerin işlevlerini yerine getirmesi, büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan enerji glikoz tarafından sağlanır. Pankreas, her an kan dolaşımını gözlemler. Eğer pankreas, yeterli glikoz üretmekte sıkıntı yaşıyorsa işler kötüye gitmeye başlar. Vücut ihtiyaç duyduğunda pankreas insülin üretmiyorsa, ve bu sorun kanda yüksek glikoz seviyesine yol açıyorsa, kişi tip 2 diyabet hastalığına yakalanıyor. Diyabet hastalığıyla ilgili en önemli durumu, yediğimiz besinlerin cinsi oluşturuyor. Hemen herkes "Çok şeker yemek, diyabet hastalığına neden olur" iddiasında bulunuyor. Ancak diyabet, tüketilen yağlardan kaynaklanıyor. İşlenmiş gıda ve kek, kurabiye ve dondurma tüketen insanlar genellikle yağ ve şekeri karıştırarak yemiş oluyor. Bu da zamanla pankreasa zarar veriyor ve diyabete neden oluyor. Meyve ve sebzelere bağlı olmayan şekerler, kesinlikle sağlıksızdır. Karaciğer ve pankreasa zarar verir.



BELİRTİLERİ NELERDİR?



AĞIZ KURULUĞU: Vücuttaki fazla glikoz, idrarla dışarı atılır. Bu da vücudu susuz bırakır ve kişide fazla susama ve ağız kuruluğu görülür.

BULANIK GÖRME: Vücut susuz kaldıkça gözlerden de su çekilir. Bu durum, bulanık görmeye neden olur.

AÇLIK: Hücreler, gerekli glikozu almayınca vücut daha çabuk acıkır.

YORGUNLUK: Glikozla dolmayan hücreler enerjiden yoksun kalır bu da halsizliğe neden olur.







BAL DA YEMEYİN

Doktorların tüm uyarılarına rağmen, diyabetin vücuda verdiği bu zarar onarılabilir. Yağ tüketimini azaltmak, vücudun ihtiyacı olan şekeri meyve ve sebzelerden sağlamak, diyabetle mücadelenin ilk adımını oluşturur. Peynir, süt, krema, tereyağı, yumurta, işlenmiş yağ ve baldan uzak durmak gerekir. Yaban mersini, ıspanak, kereviz, lahana, ahududu, semizotu ve kuşkonmaz diyabet için tüketilecek en iyi gıdalardır. Bu sayede karaciğer temizlenir. Pankreas güçlenir.



ANTHONY WILLIAM - MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



YARIN: OTİZM TEDAVİ EDİLEBİLİR