Modern çağ, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Diyabet, migren, kanser, tansiyon ve kolesterol, hem yaşam tarzının hem de beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile kendini gösteriyor. ABD'li Anthony William ise bilinen tüm kalıpları yıkıyor. Hastalıkların tedavisinde ilaçların değil tamamen doğal yöntemlerin kullanılmasını öneriyor. Sağlıklı beslenmeyi anlattığı kitapları New York Times'ın en çok satanlar listesinde aylarca kalan ve kendini 'medikal medyum' olarak tanıtan William, kesin tedavisi olmadığı söylenen hastalıkların şifasını açıklıyor. Yazı dizisinin ilk gününde, mucize olarak adlandırdığı besinlerle migren tedavisini açıklıyor...

'GİZEMLİ HASTALIK'

Dayanılmaz ağrı ile kendini belli eden migren ağrısına bulanık görüş, sese ve kokuya hassasiyet, kusma ve bulantı eşlik ediyor. Migrenin tedavisi de kişiden kişiye değişiyor. Hastalar, kimi zaman ağrılarına kesin bir çözüm bulamıyor. Tıp dünyası, gizemli hastalık sayılan migrene neyin sebep olduğunu hala bilmiyor! Buna göre ağrı; uykusuzluk, stres, ağır koku hatta yenilen besinlerden bile kaynaklanabiliyor. Yakın dönemde beyin sarsıntısı geçirmiş olmak, felç ve inme, beyin kanaması, beyin tümörü de migren ağrısına neden olan diğer faktörleri oluşturuyor. Medikal medyum Anthony William ise bu hastalığın bitkisel tedavisini açıklıyor.





​EKMEK YEMEYİN

Migren hastalarında bazen bir koku, bazen ise yenilen bir besin, atakları tetikliyor. Medikal medyum, ağrının şiddetini artıracağından şu besinlerden uzak durulmasını öneriyor:

SÜT ÜRÜNLERİ:

Merkezi sinir sistemine baskı uygulayarak ağrıyı tetikleyebilir.

YUMURTA:

Zayıf sindirim sistemi olanlarda amonyak üretimine neden olur. Atakları hızlandırır. Kontrollü yemek gerekir.

GLUTEN:

Buğday, çavdar ve arpada bulunan ekmeğin ana maddesi gluten, migreni tetikleyebilir.

MAYALI BESİNLER:

Turşu, sirke ve ketçap migren hastalarında ağrıyı artırabilir.

TUZ:

Sofra tuzu, baş ağrısına neden oluyor.

YAĞ:

Kanola ve mısır yağı migren ataklarını artırır.

ÇİKOLATA:

Aşırı uyarıcıdır. Migreni tetikler.





MUCİZE BESİNLER

Belirli yiyecekler, hastaları rahatlatır, zehirlerin atımını hızlandırır ve beyin dokusunu destekler. Sinirleri yatıştıran mucize besinler, migren ağrısını dindirir. Taze kereviz suyu, kişniş, kenevir tohumu, papaya, acı kırmızıbiber, sarımsak, zencefil, lahana ve elma, migrenden kurtulmak için en iyi yiyeceklerdendir. Diğer şifalı besinler ise şöyledir:





KASIMPATI ÇAYI:

Ağrıyı dindirir.

ÖKSÜRÜK OTU:

Migren ataklarını azaltır.

AKSÖĞÜT AĞACI KABUĞU:

İltihaplanmayı ve ağrıyı azaltır.

BİBERİYE YAPRAĞI:

Damarları korumaya yardımcı olur. Ağrıyı hafifletir.

KIRMIZIBİBER:

Acıları dindirir. Migren ataklarını giderir. Ağrı kesici etki gösterir.

TAKKE ÇİÇEĞİ:

Gergin sinirleri yumuşatır.​

KEDİOTU KÖKÜ:

Sinirleri rahatlatır. Migren ağrısına eşlik eden yüksek tansiyonu düşürür.



MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ

YARIN: DİYABETİ YENECEĞİZ!