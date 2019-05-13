C vitamini deposu limon, hastalıklara savaş açıyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltan, romatizma ağrılarını hafifleten limon, cinsel hayata renk katıyor.
Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Bu mucize meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeri temizler. Bağırsakları korur.
Böbrek taşlarını düşürür.
Beyni güçlendirir. Hafızayı korur.
Mikropları temizler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kansere karşı koruma sağlar.
Gözleri güçlendirir.
Saçlarda kepeği azaltır.
Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Bu mucize meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeri temizler. Bağırsakları korur.
Böbrek taşlarını düşürür.
Beyni güçlendirir. Hafızayı korur.
Mikropları temizler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kansere karşı koruma sağlar.
Gözleri güçlendirir.
Saçlarda kepeği azaltır.
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