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C vitamini deposu , hastalıklara savaş açıyor! İşte

Umutlar limonda
C vitamini deposu limon, hastalıklara savaş açıyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltan, romatizma ağrılarını hafifleten , cinsel hayata renk katıyor.
Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Bu mucize meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeri temizler. Bağırsakları korur.
Böbrek taşlarını düşürür.
Beyni güçlendirir. Hafızayı korur.
Mikropları temizler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kansere karşı koruma sağlar.
Gözleri güçlendirir.
Saçlarda kepeği azaltır.

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