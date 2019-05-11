dünyada kronik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Hazır ve paketlenmiş gıdaları tüketmek, hastalıkları beraberinde getiriyor. Yediden yetmişe herkes hastalıklarla mücadele ederken Japonlar, uzun yaşamıyla dikkat çekiyor.genç ve uzun yaşamın sırrını açıklıyor. "Sağlıklı bir hayat için şekeri hayatınızdan çıkarın" uyarısında bulunan Dr. Nagumo, şu bilgileri veriyor...