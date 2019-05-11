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Şekerli besinler göbek yapıyor! Dr. uyardı: Sadece tatlı patates, tahıl ve yiyin

Göbeğin nedeni şeker çıktı! . , sofralardan eksilmeyen yapay tatlandırıcıların kilo aldırdığını ve e neden olduğunu açıkladı. Herkesi uyardı: Sadece tatlı patates, tahıl ve yiyin.



Tüm dünyada kronik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Hazır ve paketlenmiş gıdaları tüketmek, hastalıkları beraberinde getiriyor. Yediden yetmişe herkes hastalıklarla mücadele ederken Japonlar, uzun yaşamıyla dikkat çekiyor. Japon Dr. Yoshinori Nagumo, genç ve uzun yaşamın sırrını açıklıyor. "Sağlıklı bir hayat için şekeri hayatınızdan çıkarın" uyarısında bulunan Dr. Nagumo, şu bilgileri veriyor...

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