Tüm dünyada kronik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Hazır ve paketlenmiş gıdaları tüketmek, hastalıkları beraberinde getiriyor. Yediden yetmişe herkes hastalıklarla mücadele ederken Japonlar, uzun yaşamıyla dikkat çekiyor. Japon Dr. Yoshinori Nagumo, genç ve uzun yaşamın sırrını açıklıyor. "Sağlıklı bir hayat için şekeri hayatınızdan çıkarın" uyarısında bulunan Dr. Nagumo, şu bilgileri veriyor...
- Sağlık
- 11.05.2019
- Gazete
Şekerli besinler göbek yapıyor! Dr. Yoshinori Nagumo uyardı: Sadece tatlı patates, tahıl ve mısır yiyin
Göbeğin nedeni şeker çıktı! Japon Dr. Yoshinori Nagumo, sofralardan eksilmeyen yapay tatlandırıcıların kilo aldırdığını ve kansere neden olduğunu açıkladı. Herkesi uyardı: Sadece tatlı patates, tahıl ve mısır yiyin.
Tüm dünyada kronik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Hazır ve paketlenmiş gıdaları tüketmek, hastalıkları beraberinde getiriyor. Yediden yetmişe herkes hastalıklarla mücadele ederken Japonlar, uzun yaşamıyla dikkat çekiyor. Japon Dr. Yoshinori Nagumo, genç ve uzun yaşamın sırrını açıklıyor. "Sağlıklı bir hayat için şekeri hayatınızdan çıkarın" uyarısında bulunan Dr. Nagumo, şu bilgileri veriyor...
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