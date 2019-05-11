Sahurda ayran iftarda cacık

Mayıs ayına denk gelen Ramazan'da 16 saat süren oruç, herkesi zorluyor. Uzun süren açlık ve susuzluk sonrasında iftar sofrası iştah kabartıyor. Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Ezgi Yaşar, yanlış beslenmenin hazımsızlık problemlerine neden olabileceğini söylüyor. Sahura mutlaka kalkmak gerektiğini belirten Dyt. Ezgi Yaşar, önerilerini şöyle sıralıyor:
Oruç açarken suyun yanında 1-2 adet kuru meyve, 1-2 adet zeytin veya 1 ceviz tüketin.
Mideyi suyla doldurmamak için iftarda iki bardaktan fazla su içmeyin.
Başlangıç için çorba ile yanında yoğurt, ayran ve cacık tüketin.
Yemekte, 1 üçgen dilim pide yiyin ve ana yemek için 10 dakika bekleyin.
İftarın son kısmında etli sebzeli yemek, kuru baklagil yemeği ya da tavuk yiyin.
Diyabet gibi kronik bir hastalık yoksa, iftardan 2 saat sonra 1-2 top dondurma yenebilir.
Gün içerisindeki su kaybını önlemek için iftar ve sahur arasında bir bardak maden suyu için.
Sahurda peynir, yumurta, domates, salatalık, biber ve yeşillikler tüketin.
Ezana 5-10 dakika kala içilen ayran, tokluk hissini uzatır ve kan şekeri dengeler.
Oruç açarken suyun yanında 1-2 adet kuru meyve, 1-2 adet zeytin veya 1 ceviz tüketin.
Mideyi suyla doldurmamak için iftarda iki bardaktan fazla su içmeyin.
Başlangıç için çorba ile yanında yoğurt, ayran ve cacık tüketin.
Yemekte, 1 üçgen dilim pide yiyin ve ana yemek için 10 dakika bekleyin.
İftarın son kısmında etli sebzeli yemek, kuru baklagil yemeği ya da tavuk yiyin.
Diyabet gibi kronik bir hastalık yoksa, iftardan 2 saat sonra 1-2 top dondurma yenebilir.
Gün içerisindeki su kaybını önlemek için iftar ve sahur arasında bir bardak maden suyu için.
Sahurda peynir, yumurta, domates, salatalık, biber ve yeşillikler tüketin.
Ezana 5-10 dakika kala içilen ayran, tokluk hissini uzatır ve kan şekeri dengeler.
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