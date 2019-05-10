Meme kanserinden korunmanın 10 yolu

Genetik etkenler, çevresel faktörler, sağlıksız beslenme ve yaşam alışkanlıklarında yapılan hatalar gibi birçok faktör meme kanserine zemin hazırlıyor. Ancak sık görülmesine karşın alınacak bazı basit önlemlerle bu hastalıktan korunmak mümkün olabiliyor. İşte o öneriler:
GÜNDE 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin.
HAFTADA 3-4 saat tempolu yürüyüş yapın.
FORMUNUZU koruyun.
ERKEN yaşta çocuk sahibi olun.
UZUN süre hormon ilaçları kullanmayın.
ALKOL kullanmayın, sigarayı şu an bırakın.
GEREKSİZ vitamin ve antioksidan takviyesi almayın.
UZUN süre doğum kontrol hapı kullanmayın.
STRESTEN kaçının.
AMBALAJLI ürünleri kullanmaktan kaçının...
GÜNDE 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin.
HAFTADA 3-4 saat tempolu yürüyüş yapın.
FORMUNUZU koruyun.
ERKEN yaşta çocuk sahibi olun.
UZUN süre hormon ilaçları kullanmayın.
ALKOL kullanmayın, sigarayı şu an bırakın.
GEREKSİZ vitamin ve antioksidan takviyesi almayın.
UZUN süre doğum kontrol hapı kullanmayın.
STRESTEN kaçının.
AMBALAJLI ürünleri kullanmaktan kaçının...
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