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Kolesterol masum! Dr. kolesterolün insan vücuduna olan faydalarını açıkladı

. , yıllar süren tartışmayı bitiriyor. Kolesterolün insan vücuduna olan faydalarını açıklıyor. “Kolesterolsüz insan vücudu yaşayamaz. İlaçları sakın kullanmayın. Yalnızca beslenmenize dikkat edin” diyor...



Modern hayat, beslenme alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Araştırmalar, tüm hastalıkların yediğimiz besinlerden kaynaklandığını gösteriyor. Toprakta yetişen besinlerden, paketlenmiş gıdalara dönüşen yiyecekler hastalık saçıyor. Tüm dünya kronik hastalıklarla mücadele ederken Japon halkı, 87 yıllık uzun yaşamları ile dikkat çekiyor. Peki, ne oluyor da Japonlar hem bu kadar uzun hem de bu kadar sağlıklı yaşayabiliyor? Japon Dr. Yoshinori Nagumo, işin sırrının 'az beslenmek'ten geçtiğini söylüyor. Günde tek öğün beslenerek, şekerden uzak durarak uzun bir ömrün mümkün olduğunu söyleyen Dr. Nagumo, şu bilgileri veriyor:

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