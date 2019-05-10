Kelle paça güzelleştiriyor

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci, dengeli beslenme, düzenli spor, iyi ve kaliteli uykunun sağlıklı yaşlanmayı getirdiğini belirtti. İşte uzman doktorun önerdiği besinler ve işlevleri:
PAÇA VE İŞKEMBE: Kolajenden zengin gıdaların alınmasının cilt güzelliğine ciddi oranda katkı sağladığı biliniyor. Kolajenin en yüksek oranda var olduğu hayvansal besin ise paça ve işkembe. Kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa haftada birkaç kez bu ürünleri tüketmesi faydalı bulunuyor. Yüksek kolajen oranı cildin sıkılaşmasını ve eklemlerin esnekliğinin artmasına yardımcı oluyor. Bu tarz sakatatların hazmı zor olduğundan yüksek tansiyon, kalp yetmezliği gibi hastalarda olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalı ve mutlaka dikkatli tüketilmesi gerekiyor.
ZERDEÇAL: Özellikle son yıllarda değeri giderek artan zerdeçal, hafızayı kuvvetlendirir. Öğrenme becerisini artırır.
ADAÇAYI: Alzheimer ve demans hastalıklarının gelişiminin önlenmesinde büyük etkisi vardır.
CEVİZ: İçerdikleri yüksek Omega-3 yağ asitleri nedeniyle hafızayı güçlendirici etkisiyle de değeri daha da artan ceviz, aynı zamanda kalp-damar sağlığını koruyarak, beynin kanlanmasında da önemli rol oynuyor.
PAÇA VE İŞKEMBE: Kolajenden zengin gıdaların alınmasının cilt güzelliğine ciddi oranda katkı sağladığı biliniyor. Kolajenin en yüksek oranda var olduğu hayvansal besin ise paça ve işkembe. Kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa haftada birkaç kez bu ürünleri tüketmesi faydalı bulunuyor. Yüksek kolajen oranı cildin sıkılaşmasını ve eklemlerin esnekliğinin artmasına yardımcı oluyor. Bu tarz sakatatların hazmı zor olduğundan yüksek tansiyon, kalp yetmezliği gibi hastalarda olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalı ve mutlaka dikkatli tüketilmesi gerekiyor.
ZERDEÇAL: Özellikle son yıllarda değeri giderek artan zerdeçal, hafızayı kuvvetlendirir. Öğrenme becerisini artırır.
ADAÇAYI: Alzheimer ve demans hastalıklarının gelişiminin önlenmesinde büyük etkisi vardır.
CEVİZ: İçerdikleri yüksek Omega-3 yağ asitleri nedeniyle hafızayı güçlendirici etkisiyle de değeri daha da artan ceviz, aynı zamanda kalp-damar sağlığını koruyarak, beynin kanlanmasında da önemli rol oynuyor.
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