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Yumurtaya bak!

Yumurtaya bak!
Avustralyalı bilim adamları, keskin gözlere sahip olmanın sırrını araştırdı. Sonuç, yankı uyandırdı. Yıllardır ' gözleri güçlendirir' sözü tarihe karıştı. Havuç, yerini yumurtaya kaptırdı! Araştırmaya göre 50 yaşından sonra keskin gözlere sahip olmanın yolu haftada 4 yumurta yemekte saklıydı. Korneayı ve göz damarlarını besleyen yumurtanın yaşa bağlı görme kayıplarından koruduğu saptandı.

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