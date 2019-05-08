Yumurtaya bak!

Avustralyalı bilim adamları, keskin gözlere sahip olmanın sırrını araştırdı. Sonuç, yankı uyandırdı. Yıllardır 'Havuç gözleri güçlendirir' sözü tarihe karıştı. Havuç, yerini yumurtaya kaptırdı! Araştırmaya göre 50 yaşından sonra keskin gözlere sahip olmanın yolu haftada 4 yumurta yemekte saklıydı. Korneayı ve göz damarlarını besleyen yumurtanın yaşa bağlı görme kayıplarından koruduğu saptandı.
- Sağlık
- 08.05.2019
- Gazete
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