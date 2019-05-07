Bugünkü
Takvim

sorun yaşayanların yardımına koşuyor

Aşka karanfil
Yemeklere tat ve koku vermek için kullanılan karanfil, sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artıran bu baharat, cinsel soğukluğu bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Diş ağrısını keser.
Ağız kokusunu giderir.
Gaz söktürücüdür.
Bedenin ve zihnin yorgunluğu giderir.
Kalbi kuvvetlendirir.
Bağışıklığı güçlendirir.
İştah açar.
Hazmı kolaylaştırır.
Mideye ve göğse kuvvet verir.
Balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser.
İshale iyi gelir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKaranfil cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri