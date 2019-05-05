Diyabeti yiyin!

Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığa iyi gelen besinleri sıralıyor:
Kuruyemiş: Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.
Brokoli: Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengeler.
Sarımsak: Kan şekerini ve tansiyonu dengeler.
Bitter çikolata: Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata, insülin direncini de azaltır.
Kuşkonmaz: İnsülin üretimini arttırır. Diyabetten korur.
Tarçın: Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır.
Kuruyemiş: Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.
Brokoli: Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengeler.
Sarımsak: Kan şekerini ve tansiyonu dengeler.
Bitter çikolata: Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata, insülin direncini de azaltır.
Kuşkonmaz: İnsülin üretimini arttırır. Diyabetten korur.
Tarçın: Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır.
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