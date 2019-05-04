Sağlıklı bir beyne sahip olmanın yolu, yaşam tarzından geçiyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülen Alzheimer ve demans hastalıklarından korunmada tüketilen besinler önem taşıyor.

ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, güçlü hafızaya sahip olmak için kaliteli bir uyku çekmek gerektiğini söylüyor. Günde 8 saat uykunun şart olduğunu söyleyen Dr. Michelle Schoffro Cook, şu bilgileri veriyor: Güçlü bir beyin ve hafızanın yolu, yataktan geçiyor. Daha sağlıklı bir beyne sahip olmak için uyku önem taşıyor. Notre Dame Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre en az 8 saat uyumak, beynin daha yaratıcı düşünmesine yardımcı oluyor. Bilim insanları daha fazla uyuyan kişilerin anıları organize edebildiğini ve onları yeni arayışlar ve yaratıcı fikirler üreten bir şekilde yeniden düzenleyebildiğini belirtiyor. Uyku; anıları pekiştirmeye, onları beyne sabitlemeye böylece daha sonra tekrar bulabilmeye yardımcı oluyor. Rahat ve kaliteli bir uyku çekebilmek için uzmanlar yatmadan en az 3 saat önce yemek yenmemesini öneriyor.

SAKINLEŞİN...

Çünkü hazımsızlık, şişkinlik ve mide ekşimesi, uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Eğer uykuya dalmakta sorun yaşanıyorsa öğlen 3'ten sonra ve akşamları kahve içilmemesini tavsiye ediyor. Yine ılık bir banyo yapmak vücudu rahatlatıyor ve uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Sağlıklı bir uyku düzeni için her akşam aynı saatte yatağa girmek gerektiğini belirten uzmanlar, lavanta yağı gibi sakinleştirici kokuların da uykuya geçişi kolaylaştırdığını belirtiyor.

Günde en fazla 8 saat uyumak, beyin hücrelerini besliyor. Hafıza kayıplarını engelliyor. Düzenli uyku, metabolizmayı da hızlandırıyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

DOMATES FELÇTEN KORUR

Bahar aylarının gelmesiyle sofralarda yerini alan, kokusuyla bile mutluluk veren domates, likopen içeriyor. Beyin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Kentucky Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre domates, kalp hastalığı ve felce karşı koruyor. Kalp krizi riskini yüzde 29 oranında azaltıyor. Kolesterolü düşüren domates, beyin hasarlarını gideriyor. Piştiğinde faydasını ikiye katlayan domates, gözleri güçlendiriyor, prostat kanserinden koruyor.

SÜPER BEYNİN ŞİFRESİ

YARIN: GÜNDE BİR ELMA YEMEYİ UNUTMA!