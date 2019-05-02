Sağlıklı bir hayatın yolu doğal besinlerden geçiyor. Sofraları renklendiren bitkilerin faydaları şöyle sıralanıyor:
YEŞİL ÇAY: Böbrekleri korur. Yaşlanmayı geciktirir. Kalp hastalıklarını önler.
KARANFİL: Doğal antibiyotiktir. Gribi iyileştirir. Ağız kokusunu giderir.
ZENCEFİL: Soğuk algınlığını tedavi eder.
KARABİBER: Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Bağışıklığı güçlendirir. Kanserden korur. KOAH şikayetlerini azaltır.
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