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Sağlıklı bir hayatın yolu doğal besinlerden geçiyor! İşte ların faydaları

Baharatların gücü adına

Sağlıklı bir hayatın yolu doğal besinlerden geçiyor. Sofraları renklendiren bitkilerin faydaları şöyle sıralanıyor:

YEŞİL ÇAY: Böbrekleri korur. Yaşlanmayı geciktirir. Kalp hastalıklarını önler.

KARANFİL: Doğal antibiyotiktir. Gribi iyileştirir. Ağız kokusunu giderir.

ZENCEFİL: Soğuk algınlığını tedavi eder.

KARABİBER: Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Bağışıklığı güçlendirir. Kanserden korur. KOAH şikayetlerini azaltır.

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