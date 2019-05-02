Beyin, vücudun tüm yaşamsal faaliyetlerini kontrol ediyor. Hal böyle olunca bu organın sağlıklı olması tüm beden için önem taşıyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte unutkanlık ve hafıza kayıpları kendini gösteriyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, güçlü bir beyin için güçlü bağırsaklara sahip olmak gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:



NE YEDİĞİNİZ ÖNEMLİ

Uzmanlar, milyonlarca bakterinin yaşadığı bağırsakları vücudun ikinci beyni olarak adlandırıyor. Sindirim sistemi, bağışıklık sistemi üzerinde etkin rol oynuyor. Bağırsakların güçlü olması, tüm vücudun güçlü olması anlamına geliyor. Yapılan araştırmalar da bunu destekliyor. Buna göre yediğimiz her besin önce bağırsakları ardından beyni etkiliyor. Özellikle probiyotik etkili besinler sindirimi destekliyor ve beyni güçlendiriyor. Yer elması, sarımsak, soğan, pırasa, pancar, bezelye, lahana, nohut, mercimek, barbunya, kuru fasulye, soya fasulyesi, elma, muz, şeftali, Trabzon hurması, karpuz, greyfurt, nar, kaju ve şamfıstığı probiyotikten zengin besinler arasında bulunuyor. Antioksidan görevi üstlenen bu besinler, vücudun yaşlanmasını yavaşlatıyor. Beyni de koruyor Probiyotik besinler, yüzde 60'ı yağdan oluşan beynin zarar görmesini engelliyor. Güçlü bir beyin için bu besinlere sofrada bolca yer vermek gerekiyor.





BİBERİYE HAYAT KURTARIR

Yemeklere lezzet katan biberiye, kokusuyla mutluluk veriyor. Sağlıklı bir beynin kapılarını aralıyor. Hafızanın güçlenmesini sağlayan bu baharat, beyin hücrelerini besliyor. Beyin hormonlarının bozulmasını engelliyor. Anıların oluşmasında ve kas aktivitelerin düzenlenmesini sağlayan hormonu koruyor. Felce yol açan kronik iltihaplanma ile savaşıyor. Saç dökülmesini önleyen biberiye, saçların yeniden çıkmasına yardımcı oluyor. Kanserli hücrelerle savaşıyor.



SÜPER BEYNİN ŞİFRESİ 7 - DR. MICHELLE SCHOFFRO COOK



YARIN: BEYNİN İLACI LAVANTA



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL