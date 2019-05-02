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döneminde kadınlar nasıl beslenmeli? Menopozun ilacı

Menopozun ilacı dondurma

Kadınların yumurtlama fonksiyonunun sona ermesi, olarak adlandırılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Doç. Dr. Fatih Güçer ile Op. Dr. Nuri Ceydeli, menopozun bir hastalık değil bir süreç olduğunu söylüyor. Bu dönemle ilgili şu bilgileri veriyor:

MENOPOZA GİRME YAŞI NEDİR?
Türkiye'de kadınlar ortalama 47 yaşında menopoza giriyor. Ancak sigara kullanımı menopoza girme yaşı 1-2 yıl öne geliyor.

MENOPOZLA BİRLİKTE CİNSELLİK SONA MI ERİYOR?
Menopoz sonrasındaki vajinada kuruluk, yanma ve tahriş görülebilir. Bu da, cinsel hayatı olumsuz etkiler. Bu yüzden kadınların doktorlarına danışması gerekiyor.

MENOPOZ İLE KANSER RİSKİ ARTAR MI?
Menopoz döneminde belirli tip kanserlerde yaşla birlikte artış görülür. Bu noktada tümörlerle mücadele adına hastaların düzenli kontrole gitmesi elbette çok önemli.

MENOPOZ DÖNEMİNDE KADINLAR NASIL BESLENMELİ?
Balık, ceviz, fındık, brokoli, domates, biber, havuç, üzüm, çilek gibi yüksek antioksidan besinler tüketin. Kalsiyumu yüksek gıdalar tüketin. Günde 200 ml. süt, yoğurt ve yiyin.

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