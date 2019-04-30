Kemiklere doğal reçete

Beslenme alışkanlıkları, kemik kalitesini yakından etkiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, erken dönemde alınacak gıdalarla kemiklerin güçlenebileceğini belirtiyor. Balık, ıspanak, enginar, yeşil ve kırmızıbiber, bamya, Brüksel lahanası, brokoli ve domatesin tüketilmesini öneriyor. Muz, kuru üzüm, portakal ve greyfurtun da kemikleri beslediğini belirten Dr. Önvural, önerilerini şöyle sıralıyor: "Sigara tüketimi, kemik kalitesini düşürür. Kırık riskini artırır. Yüksek dozda kafein alımı da kemiklere zarar verir. Kahve ve çay tüketimini sınırlayın."