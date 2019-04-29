Prof. Dr. Canan Karatay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi. İşte Canan Hoca'dan hayati uyarılar:

Gazlı içecekler bağımlılığa yol açıyor.

Sadece günde 1-2 litre kola içen çocuk hastalarım var. Ramazan geliyor. İftar sofralarında gazlı içecek olmayacak.

Enerji içeceği tehlike saçıyor. Şekersiz diye satılan gazlı içecekler yapay tatlandırıcı içeriyor. Bunlar trigliseridi yükseltiyor.



Trigliseridler hücreleri paslandırıyor.

Beyinden böbreğe, gırtlaktan memeye, prostada, aklınıza ne gelirse hepsindeki hücreyi bozuyor.

Bütün kanserlerin nedeni.

Lolipop dediğimiz çocuklara verdiğimiz şekere börtü böcek dokunmuyor. Çünkü hakiki şeker değil!

Tahılların hepsi 'GDO'lu.

İthal tohumlardan üretilen ekmek beyni uyuşturuyor.

Bağımlılık yapıyor.

Biz eskiden yalnız bira göbeği olarak bilirdik.

Şimdi 10-12 yaşındaki çocukların karaciğeri yağlı. Bunun en büyük nedeni de meyve suları. Meyve suyu çocukların alkolüdür. Asla içmemeleri gerekir.



Çocuklarınız, tost, cip, kuru ve yaş pasta yemeyecek. Yazık onlara.

Çünkü bunlar kanser sebebidir.