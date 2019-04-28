Canan Karatay yine ezber bozdu: Çayın içine şeker yerine tereyağı koyun...

'TEREYAĞININ VERDİĞİ ENERJİ UZUN SÜRER'

Çay içerken şeker yerine tereyağı atılmasının daha sağlıklı olduğunu ifade eden Karatay, şöyle konuştu:

"Çay, yemekte yediğimiz demirin emilimini engeller. Ben senelerden beri bunu söylüyorum, 'Çayı şeker koymadan nasıl içelim?' diye soruyorlar. Ben de 'Tereyağı koyun' diyorum. Tereyağı, İngiltere gibi batı ülkelerinde krema olarak çayın içine koyulur. Bizde de şeker fabrikaları yapılmadan önce tereyağı şeker olarak kullanılırdı. Bunu halen uygulayanlar var. Bu adettir, yeni bir şey değil. Tabii ben bunu söylediğimde yeni yetmeler, yeni bir şey gibi gördükleri için kıyamet koptu. Tibet'te, Everest'e tırmanan dağcılara yol gösteren Tibetli kılavuzlar, enerjilerini tereyağlı çaydan alıyor. Hem sıcak, hem de tereyağının verdiği enerji uzun sürer, süreklidir, sizi dinç tutar, genç tutar. Bol bol tereyağı yiyebilirsiniz."