Yaşamsal fonksiyonların devamını sağlayan beynin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Sağlıklı bir beyne sahip olmanın yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Geçirdiği beyin felci hastalığını, kendisine özel hazırladığı diyetle yenmeyi başaran ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, nörolojik rahatsızlığı olanlara umut aşılıyor. Özellikle parfümlerin beyin üzerindeki olumsuz etkisine değinen Dr. Cook, şu bilgileri veriyor:
- Sağlık
- 29.04.2019
- Gazete
Parfümler hastalık açıyor, Alzheimer'a neden oluyor
Parfümler, hastalık kokuyor. Dr. Michelle Schoffro Cook, içeriğinde 500’den fazla kimyasal olan bu kozmetiklerin Alzheimer’a neden olduğunu söylüyor ve uyarıyor: Yalnızca doğal esans yağları kullanın.
Yaşamsal fonksiyonların devamını sağlayan beynin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Sağlıklı bir beyne sahip olmanın yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Geçirdiği beyin felci hastalığını, kendisine özel hazırladığı diyetle yenmeyi başaran ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, nörolojik rahatsızlığı olanlara umut aşılıyor. Özellikle parfümlerin beyin üzerindeki olumsuz etkisine değinen Dr. Cook, şu bilgileri veriyor:
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