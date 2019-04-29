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Parfümler hastalık açıyor, Alzheimer'a neden oluyor

Parfümler, hastalık kokuyor. Dr. , içeriğinde 500’den fazla kimyasal olan bu kozmetiklerin Alzheimer’a neden olduğunu söylüyor ve uyarıyor: Yalnızca doğal esans yağları kullanın.



Yaşamsal fonksiyonların devamını sağlayan beynin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Sağlıklı bir beyne sahip olmanın yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Geçirdiği beyin felci hastalığını, kendisine özel hazırladığı diyetle yenmeyi başaran ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, nörolojik rahatsızlığı olanlara umut aşılıyor. Özellikle parfümlerin beyin üzerindeki olumsuz etkisine değinen Dr. Cook, şu bilgileri veriyor:

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