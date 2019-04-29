Diyabeti görmezden gelme

Kanda şeker miktarının artmasıyla ortaya çıkan diyabet, hayatı tehdit ediyor. Yanlış beslenmenin ve genetik faktörlerin neden olduğu bu hastalık, zaman içerisinde vücudu tüketiyor. Kan şekerinin yüksek seyretmesi böbrek ve kalp gibi yaşamsal organlara da zarar veriyor. Op. Dr. Mehdi Zengin, diyabetin neden olduğu sağlık sorunları hakkında bilgi veriyor.
KÖRLÜĞE NEDEN OLUR
Ülkemizde yaklaşık 10 milyon diyabet hastası bulunuyor. Diyabet hastalarının yüzde 65'i, kalp krizi geçirme riski taşıyor. Tedavi edilmeyen diyabet; damar sertliği, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği ve körlüğe zemin hazırlıyor. Sağlıklı bir kan şekeri seviyesi için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:
Fazla kilolarınızdan kurtulun.
Dengeli ve düzenli beslenin. Özellikle Akdeniz mutfağını tercih edin.
Şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durun.
Günde yarım saatlik egzersizler yapın.
Sigara içmeyin.
Tansiyon ve kolesterol seviyesine dikkat edin.
KÖRLÜĞE NEDEN OLUR
Ülkemizde yaklaşık 10 milyon diyabet hastası bulunuyor. Diyabet hastalarının yüzde 65'i, kalp krizi geçirme riski taşıyor. Tedavi edilmeyen diyabet; damar sertliği, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği ve körlüğe zemin hazırlıyor. Sağlıklı bir kan şekeri seviyesi için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:
Fazla kilolarınızdan kurtulun.
Dengeli ve düzenli beslenin. Özellikle Akdeniz mutfağını tercih edin.
Şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durun.
Günde yarım saatlik egzersizler yapın.
Sigara içmeyin.
Tansiyon ve kolesterol seviyesine dikkat edin.
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