Diyabeti görmezden gelme

şeker miktarının artmasıylaortaya çıkanhayatı tehdit ediyor. Yanlış beslenmeninve genetik faktörlerinneden olduğu bu hastalık,zaman içerisinde vücudu tüketiyor.Kan şekerinin yüksek seyretmesiyaşamsal organlara da zararveriyor. Op. Dr. Mehdi Zengin,diyabetin neden olduğu sağlıksorunları hakkında bilgi veriyor.Diyabethastalarının yüzde 65'i,Tedavi edilmeyen diyabet;damar sertliği, kalphastalığı, böbrekyetmezliğivekörlüğezeminhazırlıyor.Sağlıklı birkan şekeriseviyesiiçin uzmanlarşu önerilerdebulunuyor:Fazla kilolarınızdan kurtulun.Dengeli ve düzenli beslenin. Özellikle Akdeniz mutfağını tercih edin.Şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durun.Günde yarım saatlik egzersizler yapın.Sigara içmeyin.Tansiyon ve kolesterol seviyesine dikkat edin.