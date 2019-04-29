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Bir avuç şifa

Bir avuç şifa
En sevilen kuruyemişlerden ceviz, sağlık saçıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü, faydaları hakkında bilgi veriyor. Kolesterolü ve tansiyonu düşüren cevizin, kalp ritmini düzenlediğini belirtiyor. Diyabetten koruyan cevizin, melatonin hormonunu harekete geçirdiğini söylüyor. "Günde bir avuç ceviz tüketmek antioksidan etkisi sayesinde kanserden korur. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları iyileştirir" bilgisini veriyor.

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