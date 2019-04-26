Tüp bebekte altın öneriler

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Prof. Dr. Bülent Baysal, tüp bebekle ilgili doğru bilinen yanlışların tedaviyi zorlaştırdığını söylüyor. Doğru bilinen yanlışları ve önerilerini şöyle sıralıyor:
Tedavide kullanılan ilaçlar, yani hormonlar kanser riskini artırır mı? Tüp bebek tedavisindeki ilaçlara bağlı yumurtalık ve meme kanseri özellikle incelenmiş ve herhangi bir risk artışı görülmemiştir.
Başarı şansı ikinci ve üçüncü denemelerde daha mı yüksek? Güzel embriyo elde edildiğinde ve iyi hasta yönetimi ile gebelik şansı ilk denemede de yüksektir. Ama embriyo kalitesi, laboratuvar kalitesi, embriyoloğun mükemmel bir hazırlık yapması, rahim içi zarının durumu, mükemmel bir transfer olup olmadığı ve kadın yaşı gibi birçok faktör, bu oranı direkt olarak etkiler ve her denemede bunlar farklılık gösterebilir.
Tüp bebekte gebelik oranı herkes için aynı mıdır? Yukarıda sıraladığımız faktörler değişkenlik gösterebilir. Bir ay kötü embriyo transfer edilebilir, diğer ay iyi embriyo gelişip gebelik oluşabilir.
Tüp bebek tedavisi kaç kez denenebilir? Yeterli sayıda yumurta varsa ve iyi embriyo gelişebiliyorsa denemeye devam edilebilir. Beşinci ve yedinci denemede gebe kalanlar var.
Yumurtaların tedavi ile toplanıyor olması erken menopoza sebep olabilir mi? Herhangi bir sayısal azalma ya da tükenme olmuyor. Biz ilaç tedavisi ile o aya ait yumurta grubunu büyütüp onları topluyoruz. Toplam sayı içinde bir azalmaya sebep olmuyor.
İlaçlı mı yoksa ilaçsız tedavi mi faydalı? Biz ilaçla uygun sayıda, hasta dostu denilen az enjeksiyonla, yan etkiye sebep olmadan yumurta elde etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde doğal yolla tek yumurta elde etmeye göre daha yüksek şansa sahip oluyoruz.
KADININ FENDİ HASTALIĞI YENDİ - PROF. DR. BÜLENT BAYSAL
Tedavide kullanılan ilaçlar, yani hormonlar kanser riskini artırır mı? Tüp bebek tedavisindeki ilaçlara bağlı yumurtalık ve meme kanseri özellikle incelenmiş ve herhangi bir risk artışı görülmemiştir.
Başarı şansı ikinci ve üçüncü denemelerde daha mı yüksek? Güzel embriyo elde edildiğinde ve iyi hasta yönetimi ile gebelik şansı ilk denemede de yüksektir. Ama embriyo kalitesi, laboratuvar kalitesi, embriyoloğun mükemmel bir hazırlık yapması, rahim içi zarının durumu, mükemmel bir transfer olup olmadığı ve kadın yaşı gibi birçok faktör, bu oranı direkt olarak etkiler ve her denemede bunlar farklılık gösterebilir.
Tüp bebekte gebelik oranı herkes için aynı mıdır? Yukarıda sıraladığımız faktörler değişkenlik gösterebilir. Bir ay kötü embriyo transfer edilebilir, diğer ay iyi embriyo gelişip gebelik oluşabilir.
Tüp bebek tedavisi kaç kez denenebilir? Yeterli sayıda yumurta varsa ve iyi embriyo gelişebiliyorsa denemeye devam edilebilir. Beşinci ve yedinci denemede gebe kalanlar var.
Yumurtaların tedavi ile toplanıyor olması erken menopoza sebep olabilir mi? Herhangi bir sayısal azalma ya da tükenme olmuyor. Biz ilaç tedavisi ile o aya ait yumurta grubunu büyütüp onları topluyoruz. Toplam sayı içinde bir azalmaya sebep olmuyor.
İlaçlı mı yoksa ilaçsız tedavi mi faydalı? Biz ilaçla uygun sayıda, hasta dostu denilen az enjeksiyonla, yan etkiye sebep olmadan yumurta elde etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde doğal yolla tek yumurta elde etmeye göre daha yüksek şansa sahip oluyoruz.
KADININ FENDİ HASTALIĞI YENDİ - PROF. DR. BÜLENT BAYSAL
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