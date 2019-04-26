Rezene anne sütünü artırır

Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülbin İşgören, emzirme döneminde vücudun süt salgılamak için ek enerjiye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Kadınlarda bu dönemde nasıl beslenmeleri gerektiğini açıklıyor. Şu bilgileri veriyor:Bu dönemde vücut süt salgılamak için ek enerjiye ihtiyaç duyar. Diyet asla önerilmez. İnanılanın aksine, baklava ve lokum gibi şeker miktarı yüksek besinlerin, mayalı hamur işlerinin süt artırıcı etkisi bulunmamaktadır.Günde ortalama 2,5-3 litre su tüketilmeli, her emzirmeden sonra 1 bardak su içilmelidir. Hazır meyve suları ve gazlı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları ve ayran gibi içecekler tercih edilmelidir. Rezene çayı içilebilir.