TAKVİM, okuyucuları için dev bir yazı dizisiyle geliyor... 20 yıl önce geçirdiği trafik kazasında beyni hasar gören, kısmi felç olan, beslenmenin ve alternatif tıbbın faydaları sayesinde iyileşen Dr. Michelle Schoffro Cook, güçlü bir beyne sahip olmanın mutfaktan geçtiğini açıklıyor: Yediğiniz yiyecekler besin değeri açısından eksikse ya da şeker, yağ ve kimyasal takviyeler içeriyorsa beyin hücreleriniz ölmeye başlar.
YALNIZCA ZEYTİNYAĞI
Beynin yüzde 60'ı yağdan oluşuyor. Sağlıklı hücreler yaratabilmek için yüksek kaliteli yağlara ihtiyaç duyuyor. Bunun için de sağlıklı yağlar tüketmek gerekiyor. Ancak modern hayatın getirdiği ambalajlı, hazır ve fast food tarzı besinler, beyin sağlığımızla oynuyor. Hamur yapımında kullanılan katı yağlar ve margarin, sağlıksız yağların başında geliyor. Kurabiye, tatlı ve çöreklerde bulunan bu yağlar, beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Yıllarca bize 'sağlıklı' olarak tanıtılan mısır, ayçiçeği ve soya yağları da beyin hücrelerine zarar veriyor. Bu yağlar genelde mayonez ve şişelenmiş diğer soslarda yer alıyor. Patates cipsi, soğan halkası ve patates kızartması gibi besinler beyin hücrelerinde iltihaplanmaya ve hafıza kayıplarına neden oluyor. Yüzyıllardır sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeken zeytinyağı da beyin hücrelerini besliyor...
LAHANA GÜÇLENDİRİR
Beyin sağlığını güçlendirmede Omega-3 içeren besinler mucize yaratıyor. Sağlıklı yağ asitlerinden Omega-3 beyin hücrelerini güçlendiriyor. Hafıza kaybı, Alzheimer ve demansa karşı koruma sağlıyor. Keten tohumu, chia tohumu, kanola, zeytin, fındık yağı, ıspanak, lahana ve balık Omega-3 içeren besinlerin başında geliyor.
ŞİFA DEPOSU NAR
ABD'de yapılan araştırmaya göre düzenli nar suyu tüketimi, Alzheimer hastalığından koruyor. Beynin DNA'sını koruyan bu mucize meyve, felç riskini azaltıyor. Kolesterolü düşürüyor. Yüksek tansiyonla da savaşıyor. Narın, sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Düzenli tüketimi böbrekleri korur.
Karaciğerleri temizler.
C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
DNA hasarlarını giderir.
Prostat ve meme kanserinden korur.
SÜPER BEYNİN ŞİFRESİ - DR. MICHELLE SCHOFFRO COOK
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: HAFIZAYI 12'DEN VURUN
YALNIZCA ZEYTİNYAĞI
Beynin yüzde 60'ı yağdan oluşuyor. Sağlıklı hücreler yaratabilmek için yüksek kaliteli yağlara ihtiyaç duyuyor. Bunun için de sağlıklı yağlar tüketmek gerekiyor. Ancak modern hayatın getirdiği ambalajlı, hazır ve fast food tarzı besinler, beyin sağlığımızla oynuyor. Hamur yapımında kullanılan katı yağlar ve margarin, sağlıksız yağların başında geliyor. Kurabiye, tatlı ve çöreklerde bulunan bu yağlar, beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Yıllarca bize 'sağlıklı' olarak tanıtılan mısır, ayçiçeği ve soya yağları da beyin hücrelerine zarar veriyor. Bu yağlar genelde mayonez ve şişelenmiş diğer soslarda yer alıyor. Patates cipsi, soğan halkası ve patates kızartması gibi besinler beyin hücrelerinde iltihaplanmaya ve hafıza kayıplarına neden oluyor. Yüzyıllardır sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeken zeytinyağı da beyin hücrelerini besliyor...
LAHANA GÜÇLENDİRİR
Beyin sağlığını güçlendirmede Omega-3 içeren besinler mucize yaratıyor. Sağlıklı yağ asitlerinden Omega-3 beyin hücrelerini güçlendiriyor. Hafıza kaybı, Alzheimer ve demansa karşı koruma sağlıyor. Keten tohumu, chia tohumu, kanola, zeytin, fındık yağı, ıspanak, lahana ve balık Omega-3 içeren besinlerin başında geliyor.
ŞİFA DEPOSU NAR
ABD'de yapılan araştırmaya göre düzenli nar suyu tüketimi, Alzheimer hastalığından koruyor. Beynin DNA'sını koruyan bu mucize meyve, felç riskini azaltıyor. Kolesterolü düşürüyor. Yüksek tansiyonla da savaşıyor. Narın, sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Düzenli tüketimi böbrekleri korur.
Karaciğerleri temizler.
C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
DNA hasarlarını giderir.
Prostat ve meme kanserinden korur.
SÜPER BEYNİN ŞİFRESİ - DR. MICHELLE SCHOFFRO COOK
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: HAFIZAYI 12'DEN VURUN
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