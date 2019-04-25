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Victoria's ​Secret meleği formda kalma sırrını açıkladı

Fıstık gibi!

Victoria's ​Secret meleği Martha Hunt, güzelliği ile büyüledi. 29 yaşındaki mankenin formda kalma sırrını herkes merak etti. Güzelliğini sabah kahvaltısına borçlu olduğunu söyleyen Hunt, "Kahvaltıda yoğurt ve yumurta yiyorum. Öğle yemeğinde tavuk ya da balık tercih ediyorum" dedi. Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar tüketen Hunt, şöyle devam etti: Fıstık ezmesi ve bademsiz çıkmam!

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