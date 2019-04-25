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Migren sına

Migren ağrısına papatya çayı
Dayanılmaz lara neden olan migren, hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar, doktor tedavisinin yanında migren ataklarını azaltan besinleri sıralıyor:
BADEM: Serotonin hormonunu yükseltir.
Migren sancısını hafifletir.
AY ÇEKIRDEĞI: İçerdiği yağ asitleri sayesinde migren ile savaşır.
KAHVE: İçerdiği kafein sayesinde kan damarlarını daraltarak konsatrasyonu artırır. Baş ağrısı için günde bir fincan tüketilmesi gerekir.
PAPATYA ÇAYI: Migren sancısını hafifletir.
ISPANAK: Baş ağrısını hafifletir.
SUSAM: Kan damarlarını rahatlatır. Atakları engeller.

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