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Her derde deva demirhindi! Kolesterolü düşürür, krizini önler

Her derde deva demirhindi
Yüzyıllardır hastalıkların iyileşmesinde tüketilen bir şerbet olan demirhindi, şifanın 'lezzetli' halini oluşturuyor. Medical Park Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Bürge , 40 çeşit baharatla yapılan demirhindi şerbetiyle ilgili bilgi veriyor. Serinletici ve besleyici özelliğe sahip olan inin, C vitamini, E ve B, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez içerdiğini belirtiyor. Depresyon ve cinsel isteksizliği bitiren demirhindi şerbetinin faydaları hakkında bilgi veren Dyt. Çobaner, "Strese yol açan demir eksikliğine karşı birebirdir. Soğutularak boğaz ve ağız gargarası olarak kullanılabilen demirhindi şerbeti kan şekerini dengeler. Mide asidini azaltır. Yağ yakımını hızlandırır ve enerji verir. Kabızlığa iyi gelen demirhindi, kolesterolü düşürür. krizini önler" diyor.

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