Kısırlığı erken yakalayın

Ülkemizde her 6-7 çiftten biri, kısırlıkla mücadele ediyor. Çiftleri mutsuz eden, evlilikleri bile bitiren bu hastalık, günümüzde gelişen tedavi yöntemleri ile ortadan kalkıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Prof. Dr. Bülent Baysal, ülkemizde her yıl tüp bebek tedavisi uygulanan çiftlerin sayısında artış olduğunu söylüyor. Günlük hayattaki beslenme alışkanlıkları, ilaçlar, alkol ve sigara kullanımının kısırlığa neden olduğunu belirtiyor. "Kondom kullanmadan cinsel ilişkide bulunmak ve çok partneri olmak, kadın ve erkekte sorunlara yol açar" diyen Prof. Dr. Baysal, "Cinsel yolla bulaşan hastalıklar belirti vermeden yumurtalık kanallarının yıkanmasına sebep olur ve yardımsız gebe kalmayı güçlendirir. Erkekte ise spermin dışarı çıktığı kanalların daralmasına veya tıkanmasına sebep olarak eşinin gebe kalmasını sağlayacak spermin dışarı çıkışı mümkün olmayabilir" bilgisini veriyor.



ERTELEMEYİN...

Çalışma hayatı, kariyer ve ekonomik koşullar çiftlerin evlenme planlarını daha ileri yaşlara bırakmalarına neden oluyor. Kadınlarda yaşlanmaya bağlı olarak yıllar geçtikçe yumurta rezervi azalıyor. Bu süreç 37 yaşından sonra hızlanıyor ve gebe kalma şansı azalıyor. En ileri tekniklerle tüp bebek yapılsa bile gebe kalma şansı kimi zaman başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yumurta rezervini bazı kan testleri gösterse de, kolaylıkla ultrason ile her iki yumurtalıktaki toplam yumurta adayları sayılabiliyor. Bu sayı bize kadında o ay gelen yumurta grubunu gösteriyor. Bu gruptaki yumurta sayısı aşağı yukarı izleyen aylarda da aynı gidiyor ve rezerv hakkında bize bilgi veriyor. Eğer bu sayı beşten az ise rezervin düşük olduğu kabul ediliyor ve genellikle yardımcı üreme tekniklerine başlanmasını öneriliyor.

Uzmanlar, geç yapılan evliliklerin de kısırlığa neden olduğunu söylüyor. Çiftlere çocuk sahibi olmak için beklenmemesini öneriyor.



YARIN: TÜP BEBEK TEDAVİSİ