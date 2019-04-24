Yoğurt şifa saçıyor! Günde bir kase yoğurt mutlaka tüketin







Sağlıklı bir hayatın yolu tüketilen besinlerden geçiyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, doğal meyve ve sebzelere sofralarda yer açılmasını öneriyor. Hastalıklarla savaşan mucize besinleri sıralıyor:



ROMATİZMAYA YOĞURT

Dünyanın hemen her yerinde en çok tüketilen yiyeceklerden olan yoğurt, şifa saçıyor. Yüksek kalsiyum içeriyle bağışıklığı güçlendiren yoğurt, bağırsakları besliyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor.



ROMATİZMA ağrısına derman olur.



DÜZENLİ tüketimi kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur.



BAĞIRSAK hareketlerini düzenler. Kolon kanserini engeller.



ANTİBİYOTİĞİN neden olduğu olumsuzlukları azaltır.