Kızılcık suyu enfeksiyonun sonu

Kadınlarda en sık görülen sağlık sorunlarının başında idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Volkan İzol, toplumda sistit olarak da bilinen bu rahatsızlığın ciddiye alınmasını öneriyor.
Şu bilgileri veriyor:
İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri nelerdir?
Bu hastalık idrar yaparken yanma, mesanede ağrı, sık idrara çıkma ve bazen kanlı idrar yapma şikayetlerine neden olur. Tespiti için mutlaka doktora başvurulması ve araştırılması gerekir.
İhmal edilen enfeksiyonun vücuda verdiği tehlike nedir?
Ciddi böbrek fonksiyonlarına yol açabilir. Ayrıca genital enfeksiyon, prostat iltihabı, mesane tümörü ve yumurtalık iltihabı şikayetlerine de neden olur.
İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için neler yapmak gerekir?
Öncelikle bol su içilmesi gerekir.
Bunun yanı sıra enfeksiyonu sık yaşayan kişilerin antioksidan içeren gıdalar, bitki çayları ve kızılcık suyu gibi içecekleri daha fazla tüketilmesi; şekerli, kafeinli veya enerji içeceklerinden kaçınması gerekir.
Bu hastalara başka neler önerirsiniz?
İdrarınızı uzun süre tutmayın.
Sıkıştığınızda, idrar kesenizi hemen boşaltın. İdrarı tutmak, idrar yapmayı ertelemek ya da geciktirmek mikropların idrar yollarında çoğalmasına yol açar.
Şu bilgileri veriyor:
İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri nelerdir?
Bu hastalık idrar yaparken yanma, mesanede ağrı, sık idrara çıkma ve bazen kanlı idrar yapma şikayetlerine neden olur. Tespiti için mutlaka doktora başvurulması ve araştırılması gerekir.
İhmal edilen enfeksiyonun vücuda verdiği tehlike nedir?
Ciddi böbrek fonksiyonlarına yol açabilir. Ayrıca genital enfeksiyon, prostat iltihabı, mesane tümörü ve yumurtalık iltihabı şikayetlerine de neden olur.
İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için neler yapmak gerekir?
Öncelikle bol su içilmesi gerekir.
Bunun yanı sıra enfeksiyonu sık yaşayan kişilerin antioksidan içeren gıdalar, bitki çayları ve kızılcık suyu gibi içecekleri daha fazla tüketilmesi; şekerli, kafeinli veya enerji içeceklerinden kaçınması gerekir.
Bu hastalara başka neler önerirsiniz?
İdrarınızı uzun süre tutmayın.
Sıkıştığınızda, idrar kesenizi hemen boşaltın. İdrarı tutmak, idrar yapmayı ertelemek ya da geciktirmek mikropların idrar yollarında çoğalmasına yol açar.
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