Kızılcık suyu enfeksiyonun sonu

en sık görülen sağlık sorunlarının başında idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Volkan İzol, toplumda sistit olarak da bilinen bu rahatsızlığın ciddiye alınmasını öneriyor.Şu bilgileri veriyor:Bu hastalıkmesanede ağrı, sıkidrara çıkma vebazen kanlı idraryapma şikayetlerineneden olur. Tespitiiçin mutlaka doktorabaşvurulması ve araştırılması gerekir.Ciddi böbrek fonksiyonlarına yol açabilir. Ayrıca genital enfeksiyon, prostat iltihabı, mesane tümörü ve yumurtalık iltihabı şikayetlerine de neden olur.ÖncelikleBunun yanı sıra enfeksiyonu sık yaşayan kişilerin antioksidan içeren gıdalar, bitki çayları ve kızılcık suyu gibi içecekleri daha fazla tüketilmesi; şekerli, kafeinli veya enerji içeceklerinden kaçınması gerekir.Sıkıştığınızda, idrar kesenizi hemen boşaltın. İdrarı tutmak, idrar yapmayı ertelemek ya da geciktirmek mikropların idrar yollarında çoğalmasına yol açar.