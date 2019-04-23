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Bitterle güçlü kemikler

Bitterle güçlü kemikler
VÜCUDUN sağlıklı olması için vitamin ve mineralleri dengeli bir oranda almak gerekiyor. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, magnezyum eksikliğinin vücutta ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini belirtiyor. Eksikliği halinde kaslarda seğirme ve kramplarla belirti veren bu bu mineralin eksikliği, özellikle yaşlılarda risk oluşturuyor. Bu sağlık sorununun giderilmesinde doktorun uygun gördüğü tedavi önem taşıyor. Badem, bitter çikolata, yer fıstığı, fındık, kakao, fasulye ve avokado da magnezyum eksikliğini bitiriyor.

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