Büyük bademcik horlatıyor

Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanıçocukluk çağında görülen nefes alma problemleri hakkında bilgi verdi. Şunları söyledi:Çocuklarda horlama, geniz eti ve bademcik oldukça sık karşılaşılan ve aileleri tedirgin eden rahatsızlıklardandır. Tetkiklerde, çocukların bir kısmında geniz eti ve bademcik büyümesi görülürken bir kısmında da basit horlama veya alerji semptomları görülür.Çocuklarda sürekli ağızdan solumaya bağlı olarakortaya çıkar.Horlama, uykuda nefes durması ve sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonuna yol açar. İlerleyen yaşlardaneden olabilir.Çocuklar mutlaka KBB bölümüne götürülerek muayene olmalıdır. Hastalığın şiddetine göre ilaç tedavisi veya ameliyat, uygulanabilecek seçenekler arasındadır.