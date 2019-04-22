Büyük bademcik horlatıyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hayati Kale, çocukluk çağında görülen nefes alma problemleri hakkında bilgi verdi. Şunları söyledi:
Çocuklarda, özellikle uykuda görülen nefes alma problemlerinin nedenleri nelerdir?
Çocuklarda horlama, geniz eti ve bademcik oldukça sık karşılaşılan ve aileleri tedirgin eden rahatsızlıklardandır. Tetkiklerde, çocukların bir kısmında geniz eti ve bademcik büyümesi görülürken bir kısmında da basit horlama veya alerji semptomları görülür.
Ağızdan solunum yapmanın zararı var mıdır?
Çocuklarda sürekli ağızdan solumaya bağlı olarak diş ve çene yapısında bozukluk ortaya çıkar. Ayrıca ağız kokusu ve diş çürükleri de oluşur.
Horlamanın, vücuda zararı var mıdır?
Horlama, uykuda nefes durması ve sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonuna yol açar. İlerleyen yaşlarda kalp romatizması, böbrek hastalıklarına neden olabilir.
Bu rahatsızlıkla ilgili hangi tedavi yöntemleri bulunur?
Çocuklar mutlaka KBB bölümüne götürülerek muayene olmalıdır. Hastalığın şiddetine göre ilaç tedavisi veya ameliyat, uygulanabilecek seçenekler arasındadır.
Çocuklarda, özellikle uykuda görülen nefes alma problemlerinin nedenleri nelerdir?
Çocuklarda horlama, geniz eti ve bademcik oldukça sık karşılaşılan ve aileleri tedirgin eden rahatsızlıklardandır. Tetkiklerde, çocukların bir kısmında geniz eti ve bademcik büyümesi görülürken bir kısmında da basit horlama veya alerji semptomları görülür.
Ağızdan solunum yapmanın zararı var mıdır?
Çocuklarda sürekli ağızdan solumaya bağlı olarak diş ve çene yapısında bozukluk ortaya çıkar. Ayrıca ağız kokusu ve diş çürükleri de oluşur.
Horlamanın, vücuda zararı var mıdır?
Horlama, uykuda nefes durması ve sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonuna yol açar. İlerleyen yaşlarda kalp romatizması, böbrek hastalıklarına neden olabilir.
Bu rahatsızlıkla ilgili hangi tedavi yöntemleri bulunur?
Çocuklar mutlaka KBB bölümüne götürülerek muayene olmalıdır. Hastalığın şiddetine göre ilaç tedavisi veya ameliyat, uygulanabilecek seçenekler arasındadır.
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